Sanne Langelaar kwetsbaar zonder kleren

Regisseur Joris van de Berg stelde de actrice gerust door zelf in boxershort op de set te verschijnen.

"Op de eerste draaidag voelde ik me zo kwetsbaar zonder kleren op de set waar de crew in spijkerbroek rondliep", vertelt Langelaar. “Ik realiseerde me heel erg dat iedereen hier wat van gaat vinden. Ik dacht aan de screenshots die mensen nemen van blootscènes op televisie om ze vervolgens te verspreiden op internet."

"Regisseur Joris van de Berg nam de gêne bij me weg. Hij ging er vrij relaxed mee om en beloofde me tijdens mijn eerste vrijscène ook in onderbroek op de set te verschijnen. Hij hield zich aan zijn woord. In een knalrode boxershort draaide hij een vrij heftige vrijscène die ik had met Mark van Eeuwen in Hotel de l’Europe."

Ritmischer stoten

Sanne Langelaar is onder meer bekend van haar rollen in Goede tijden, slechte tijden en Verliefd op Ibiza en ze is momenteel te zien in de bioscoopfilm Michiel de Ruyter. "De rol van callgirl is een hele ommekeer voor me, iets groter dan ik aanvankelijk dacht. In de film Alles is familie ging ik niet verder dan een flirt met Benja Bruijning. Echt seks insinueren was voor mij de eerste keer. Nooit eerder heb ik van een regisseur aanwijzingen gekregen dat we wat ritmischer moesten stoten."

Dagboek van een callgirl is de Nederlandse remake van Secret Diary of a Call Girl. Deze Engelse serie is gebaseerd op een boek van een echte escort. Langelaar: "Toen ik de rol kreeg aangeboden, heb ik eerst het scenario gelezen en alle afleveringen achter elkaar verslonden. Het Engelse origineel is wel veel explicieter, veel bloter, wat minder fijn om naar te kijken. De Nederlandse serie is voor een vrouwenzender gemaakt. Het mag zeker sexy zijn, maar we houden het bij suggestie. Anders had ik ook nee gezegd tegen deze rol. Wel is het zo dat Net5 hiermee een grens opzoekt. Vaak is seks in Nederlandse films plat of je ziet helemaal niets. Deze serie is een leuke middenweg."

Zweepje

In de eerste aflevering die donderdag 26 maart (20.30 uur) wordt uitgezonden zit een aantal grappige seksscènes die Langelaar had met Dirk Zeelenberg. "Dirk leerde ik vorig jaar kennen tijdens opnames van de film Familieweekend die in 2016 uitkomt. Wat hebben we hard gelachen toen ik met een rijpaardzadel en een zweepje op zijn rug zat. Deze scène is over the top."

Toch bevat de serie genoeg overeenkomsten met de werkelijkheid. "Dat kregen we te horen van een echt escortbureau dat we een aflevering hebben laten zien", vertelt Langelaar, die zichzelf voorbereidde op haar rol door documentaires te kijken over studentes die hun studie financieren met escortwerk. Ook las ze recensies van klanten op internetfora. "Een hele nieuwe wereld die ik niet kende."

Respect

De actrice ontwikkelde tijdens de opnames wel respect voor de dames van lichte zeden. "Er zijn natuurlijk dagen bij dat je niet lekker bent of een beetje ziekjes. Dan moet zo’n vrouw wel de knop kunnen omzetten en op haar mooist een man verleiden. Ik weet nu hoe moeilijk dat is."

Langelaar heeft afleveringen van Dagboek van een callgirl al laten zien aan haar beste vriendin. "Nadat ze bijkwam van het schaterlachen, wilde ze de serie meteen doorkijken en verbood ze me er doorheen te praten."