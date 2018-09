Nieuw nummer Chic gelanceerd

De single I'll Be There is vrijdag in première gegaan. Nile lanceerde het lied, een ode aan zijn in 1996 overleden bandmaatje Bernard Edwards, op Facebook.

Model Karlie Kloss speelt de hoofdrol in de videoclip van het lied. "Zij verbindt het verleden met het heden. Ze kijkt op televisie naar oude beelden van de originele band bij een Soul Train-optreden. Ze kleedt zich vervolgens om en gaat naar een feestje dat zich in de huidge tijd afspeelt", zo legt Nile de video uit.

Chic werkt momenteel aan een nieuwe plaat. Lady Gaga wordt genoemd als een van de artiesten die met de groep een nummer maakt.

