Assepoester is nog ouder dan de weg naar Rome, of tenminste haar verhaal. Zelfs het Egypte van de farao’s kende al een versie ervan. In de 17e eeuw tekende de Franse schrijver Charles Perrault de vertelling op zoals wij die kennen. Op dát sprookje baseerden Walt Disney en zijn studio zich voor Cinderella (1950) en naar die animatieklassieker heeft Kenneth Branagh op zijn beurt duidelijk goed gekeken.

’t Lijkt wel of de Noord-Ierse regisseur in zijn verfilming Amerikanen zoveel mogelijk voor de camera weg heeft willen houden. De titelrol gunde hij namelijk aan de Engelse Lily James uit Downton Abbey, terwijl haar prins wordt gespeeld door de Schotse acteur Richard Madden uit Game of thrones. Daarnaast geeft Cate Blanchett uit Australië mooi vilein gestalte aan Cinderella’s boze stiefmoeder, mag Helena Bonham Carter als wat verwarde goede fee met haar toverstokje zwaaien en voegt de eveneens Britse Sir Derek Jacobi pathos toe aan de rol van stervende vorst.

Oogstrelend

Lily James is als ontwapenende Cinderella werkelijk een plaatje en eigenlijk geldt dat voor de hele film. Geen wonder, want de Italiaanse grootmeester Dante Ferretti tekende voor de prachtige decors en Oscarwinnares Sandy Powell ontwierp de oogstrelende kostuums. Ook de digitale effecten zijn dik in orde en leveren een belangrijke bijdrage aan de magie van dit filmsprookje.

Na een door verdriet overschaduwd begin kiest Cinderella even traditioneel voor zoete prinsessenromantiek. Kenneth Branagh geeft die zelfverzekerd vorm en voegt daar met schwung nog wat humor aan toe. Ook gaf hij de moraal van het verhaal een kleine update. Echt vernieuwend is zijn verfilming echter niet, al is dat misschien juist wel de kracht ervan. Want ook sprookjes moet je soms gewoon in hun waarde laten.