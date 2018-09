Filmrecensie: ’The Second Best Exotic Marigold Hotel’

Het betreffende krasseknarrenresort in kleurrijk Jaipur draait zo goed dat eigenaar en manische spraakwaterval Sonny (Dev Patel uit Slumdog millionaire) eigenlijk wil uitbreiden. Maar zijn naderende Bollywood-bruiloft én de komst van hotelinspecteur Chambers (de prima geconserveerde Richard Gere) veroorzaken de nodige chaos aan de incheckbalie.

The second best exotic Marigold Hotel is vooral meer van hetzelfde, maar dan een stuk minder origineel en leuk dan het eerste deel. In het bedwelmend feeërieke India is Maggie Smith als enige weer heerlijk op dreef. Als hotelmanager Muriel strooit ze als vanouds met harde grappen en vileine sneren.

De rest van de bejaarde clientèle worstelt vooral met het leven, de liefde en zichzelf. Stelletje Norman en Carol (Ronald Pickup en Diana Hardcastle) verdenkt elkaar van vreemdgaan. En grapjas Douglas (Bill Nighy) en muurbloempje Evelyn (Judi Dench) durven elkaar maar niet de liefde te verklaren. Dat levert een langdradige bejaardensoos op vol moppen over gezwollen enkels en verschrompelde eierstokken, gelardeerd met belegen tegel-tjeswijsheden over oud zijn, keuzes maken en tweede kansen.

Waar was gehoopt op een heerlijk, hernieuwd feelgoodfeestje, neigt The second best exotic Marigold Hotel nu naar een vroegtijdig uitchecken.