Volgende Volkswagen Phaeton ook als stekkerhybride

De nieuwe Phaeton komt in 2017 op de Nederlandse markt en is dan precies 15 jaar oud. De fabrikant heeft meer tijd nodig voor de ontwikkeling van de limousine. Oorspronkelijk stond de auto voor 2012 op de agenda. Naast het wachten op een nieuwe bodemarchitectuur, is er nog een reden voor de verlate lancering. Bepaalde nieuwe technieken zijn nog niet klaar. Volkswagen wil met de Phaeton de strijd aan gaan met de S-Klasse van Mercedes en heeft daarvoor technologiën nodig, zoals die nu ook al in Mercedes' topmodel verkrijgbaar zijn. De plug-in hybridetechniek is er daar één van.

De comfortabelste

Volkswagen heeft zich ten doel gesteld om de meest comfortabele limousine in het Phaeton-segment te brengen. Om dat te realiseren krijgt Volkswagens topmodel onder andere luchtvering en sensoren die het veercomfort op de kwaliteit van het wegdek afstemmen. Ook krijgt de Phaeton functies die een opmars vormen naar volledig autonoom rijden. Het topmodel deelt die techniek met de nieuwe A8 die eind 2016 komt.