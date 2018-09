Extra concert Paul McCartney in Ziggo Dome

Wegens de grote vraag naar kaarten komt er een tweede show, laat concertorganisator Mojo vrijdag weten

De kaartverkoop voor de nieuwe show op 8 juni is direct gestart. Voor het concert van 7 juni zijn nog enkele kaarten beschikbaar, aldus Mojo. Het optreden vindt plaats in het kader van McCartneys wereldwijde Out There-tournee. Deze 18 achttien maanden geleden en is inmiddels al gezien door meer dan twee miljoen mensen.

Het is de eerste keer in lange tijd dat Sir Paul Amsterdam aandoet: de laatste keer stond hij er met zijn band The Wings. Net als in vorige optredens speelt de zanger hoogtepunten uit zijn hele oeuvre, dat inmiddels meer dan vijftig jaar omvat.

McCartney trad drie jaar geleden voor het laatst in Nederland op. Toen stond hij op het podium in Ahoy in Rotterdam.