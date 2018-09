Specificaties Koenigsegg Agera RS bekend

Die immense kracht is afkomstig uit de bekende 5,0 liter twinturbo V8 van Koenigsegg, die gekoppeld is aan een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. De Agera RS is met een gewicht van 1395 kg heel iets lichter dan de Agera R (1435 kg).

Actieve aerodynamica

De nieuwe Koenigsegg is uitgerust met een actieve achterspoiler, onafhankelijk bewegende frontflaps en een track mode die de Agera RS dichter bij het asfalt legt (van 105 naar 85 mm).

Naakt koolstofvezel

Qua uiterlijk zijn er in ieder geval weinig verrassingen. De bijgevoegde beursfoto's maakte Autovisie in Genève. We kennen de vorm van de Agera sinds 2011. Denk er een ‘naakte’ koolstofvezel carrosserie en koolstofvezel wielen op en daar staat de RS.