Barbara Sloesen scoort filmrol

De brunette is binnenkort te zien in de film Mannenharten 2. Dat bevestigt de filmmaatschappij aan RTL.

Andere acteurs die in het tweede deel van de bioscoolfilm te zien zijn, zijn Barry Atsma, Daan Schuurmans, Jeroen Spitzenberg, Hadewych Minis en Katja Herbers. De bioscooprelease staat gepland voor 17 december 2015.

Sloesen studeerde in 2013 af aan de Toneelacademie van Maastricht. In 2014 kreeg ze een vaste rol in de populaire soap GTST.