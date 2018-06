Marchionne: 'Samenwerking Fiat en Mazda smaakt naar meer'

"Ik denk dat het goed mogelijk is dat we andere zaken met Mazda doen", zegt Marchionne in een interviewronde tijdens de Autosalon van Genève waarbij ook Autovisie aanwezig was. "Ik kan niet ingaan op details, maar we hebben gesprekken met verschillende mensen."

124 Spider

FCA werkt momenteel samen met Mazda voor het ontwikkelen van een eigen roadster. Die van Mazda komt deze zomer op de markt in de vorm van de nieuwe MX-5 ND. Fiat stelt zijn eigen versie later dit jaar voor. De naam werd door Marchionne reeds bevestigd: 124 Spider. De marktintroductie vindt in 2016 plaats.