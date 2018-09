Racoon aanwezig op Weertse Bospop

Mojo Concerts maakte dit nieuws bekend.Op de tweede dag van het classic rock festival staan de Zweedse band Europe en de heavymetalband Black Label Society in de schijnwerpers. Ook de Amerikaanse Anastacia en blueszangeres Layla Zoe komen een spetterend optreden geven deze zomer.Bospop vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 juli in het Limburgse Weert. Ruim twintig bands zorgen voor een vette line-up, verdeeld over een hoofd- en tentpodium. In 2014 werd het zomerse festival druk bezocht; maar liefst 15.000 bezoekers kwamen een dansje doen op deze deuntjes.

