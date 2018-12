Trophy-behandeling voor Renault Clio RS

De Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy beschikt over de krachtigste viercilinder benzinemotor ooit in een Clio. De fabrikant blijft trouw aan de 1,6 liter turbomotor, maar perst er 20 pk en 40 Nm meer uit. De technici komen tot die hogere output door de montage van nieuwe software voor het motormanagement en een grotere turbo. Ook het inlaattraject en het uitlaatsysteem zijn aangepast om het prestatieniveau verder te verhogen. De één-punt-zes komt in de Trophy-versie tot 220 pk en 260 Nm met 280 Nm op de voorwielen in de boostfunctie. De transmissie met dubbele koppeling heeft eveneens een upgrade gehad. De ingenieurs van Renault laten de automaat nu 30% rapper schakelen en wie terugschakelt met de schakelflippers bemerkt dat de slag korter is.

Harder en korter

Om het gebied van het onderstel hebben de heren van Renault Sport gekozen voor kortere en hardere veerwegen. Aan de voorzijde hangt de koets 2,0 cm lager boven het asfalt, achter nog altijd 1,0 cm. De Clio RS laat zich directer sturen door een nieuw stuurhuis. De overbrenging is gereduceerd tot 13,2:1 in plaats van 14,5:1.

Kleurenpalet

De Trophy is er in de bekende RS-kleuren Blanc Glacier, Noir Profond, Rouge Flamme en Jaune Sirius. Daar wordt speciaal voor de Trophy de matgrijze tint Givre Nacré met optioneel glanzend zwart dak aan toegevoegd. De Achttien inch wielen met diamanteffect, een Trophy-badge op de voorspoiler, op de sierstrips en op de portieren zorgen voor het optische onderscheid tussen de bekende RS en RS Trophy.

Gelimiteerd

De Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy staat tijdelijk op de prijslijst. Het gaat om een gelimiteerde oplage, waarbij elk exemplaar is genummerd. In juni start de levering in Europa. Hij zal bovendien ook in tien andere landen op de markt komen. De prijs wordt later bekendgemaakt.