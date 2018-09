Honda Civic Type-R lekt

En hoewel de gloednieuwe Civic Type-R lekker agressief oogt, lijkt Honda de gekte ietsje teruggeschroefd te hebben ten opzichte van het studiemodel dat we eerder zagen. Voor zover we dat op deze foto kunnen zien, lijkt de achterspoiler bijvoorbeeld een tikkeltje kleiner te zijn.

Meer dan 280 pk

De precieze details over de Civic Type-R weten we nog niet, maar er klopt in ieder geval een 2,0 liter viercilinder turbohart onder de motorkap. Het vermogen ligt, volgens Honda, op ‘meer dan 280 pk’. Het resultaat is een topsnelheid van 270 km/h.