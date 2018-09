Mitsubishi vernieuwt L200

De huidige editie, goed voor een wereldwijd verkoopaantal van 1,3 miljoen eenheden, wordt afgelost door een pick-up die in twee carrosserievarianten op de Nederlandse markt komt. De fabrikant gaat een Double Cab en een Club Cab aanbieden. De Single Cab komt er niet.

SUT

De nieuwe, door Mitsubishi ‘Sport Utility Truck’ gedoopte auto wordt aangedreven door een fonkelnieuwe 2,4 liter MIVEC turbodieselmotor. Het blok komt in de L200 in twee configuraties, een versie met 154 pk/380 Nm en 181 pk/430 Nm. De viercilinder wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een automaat met schakelflippers verschijnt op de optielijst. Mitsubishi biedt keuze uit een twee- en een vierwielaandrijver, waarbij de 4x4 over een tussenbak beschikt.

Mitsubishi bouwt de L200 in Thailand. Daar gaan de eerste exemplaren deze zomer de boot op voor de Europese markt.