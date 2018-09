Kanye West wil Robin Hood van de mode zijn

"Een van mijn dromen is om creatief directeur te worden van The Gap. Ik wil de Steve Jobs van The Gap zijn", vertelt de rapper. "Ik ben momenteel in gesprek met The Gap. Wat ik wil is de volledige creatieve leiding."

Negatieve recensies

Vorige week presenteerde West zijn nieuwe schoenen die hij ontwierp voor Adidas. Veel recensies kraakten zijn ontwerp, maar daar kijkt hij niet naar om. "Ik lees geen recensies. Het is of een dubbelzinnig compliment, of iets dat niet gefocust is op de hoofdzaak. Het was moeilijk deze klus te doen. Ik heb gevochten om de schoenen precies te krijgen zoals ik ze in de kast wil."

Tegen elitarisme

West benadrukt dat hij mode wil maken voor de massa. "Mode bevat informatie die mensen een beter leven geeft, maar het wordt van hen weggehouden. Ik benader het maken van kleding als een Robin Hood", stelt West. "Iedereen zou het goede leven moeten kunnen leiden. Voor Zara en H&M kon je zien wie een dik loonstrookje had en wie niet. Het ging om onderscheiden en elitarisme, ik ben daar compleet tegen."