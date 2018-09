Lexus LF-SA Concept op autoshow Genève

We zien in ieder alle 'usual suspects' terug op de foto: de scherp gehouwen zandlopergrille, de dagrijverlichting in de vorm van het Nike-logo en de booskijkende koplampen.

Hatchback?

Maar waar we hier nu precies naar kijken, wil Lexus nog niet zeggen. Het verhaal gaat dat het merk in Genève een compacte hatchback introduceert. Misschien zien we daar hier de concept wel van. We wachten af.