Zurich beleeft première in Amsterdam

Zurich is na Hemel de tweede speelfilm van Sacha Polak en draaide afgelopen week al op het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Op de Berlinale werd de film zaterdag bekroond met de CICAE Art Cinema Award. Deze prijs wordt jaarlijks op het festival uitgereikt door de koepelorganisatie van Europese arthousebioscopen.

Wende Snijders debuteert in Zurich als actrice. Bijrollen zijn voor Barry Atsma, Martijn Lakemeier, Sascha Alexander Gerak en Aäron Roggeman.

Dubbelleven

Wende speelt in de film weduwe Nina, die langs de snelwegen van Europa zwerft in een wanhopige poging het verleden te vergeten. Nadat haar vriend bij zijn werk als vrachtwagenchauffeur verongelukt, komt ze erachter dat hij altijd een dubbelleven had geleid en er een ander gezin met drie kinderen op nahield.