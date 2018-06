Kia Soul EV met off-road ambities

Het studiemodel is ontworpen door Kia’s designstudie in Irvine, Californië. De vierwielaangedreven Trail'ster is bedoeld voor avontuurlijk ingestelde stadsbewoners. Afgezien van de 19 inch wielen met sneeuwbanden, een schuifdak en de kleuren Polar Pearl Snowdrift en Terra Bronze Metallic is vooral de aandrijving interessant.

Aandrijving

Onder normale omstandigheden drijft een 1,6 liter viercilinder turbomotor de Trail’ster aan. Het blok levert 188 pk en 251 Nm en is gekoppeld aan een zestraps automaat. De benzinemotor drijft alleen de voorwielen aan. Een 36 pk sterke elektromotor voorziet de achteras van aandrijfkracht, waardoor een vierwielaandrijver ontstaat. De totale aandrijflijn is goed voor 220 pk. Er zijn geen productieplannen.