'Whiter Shade of Pale beste plaat sixties'

De hoogst genoteerde Nederlandse plaat in de lijst is La Comparsa van ZZ & de Maskers, op twee. In de top 10 staan verder The Moody Blues, The Beach Boys, Anneke Grönloh, The Animals, Simon & Garfunkel, The Cats, The Blue Diamonds en The Rolling Stones.

The Beatles komen zeven keer voor in de Top 200, The Cats zes keer. Ook Cliff Richard en The Bee Gees hebben allebei zes platen in de lijst. De Top 200 wordt vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur gedraaid.

Luister het nummer hier.