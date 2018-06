KTM X-Bow GTR heeft prijskaartje

Samenwerking

De racewagen is in samenwerking met het Duitse bedrijf Reiter Engineering GmbH & Co KG ontwikkeld. Beide bedrijven gebruiken de carbon monocoque van een X-Bow (spreek uit als crossbow), maar passen die vervolgens grondig aan. Grootste verschil is de toevoeging van een vast dak en forse spoilers. Ook de voorophanging is afgeschermd met panelen ter verbetering van de aerodynamica.

320+ pk

Qua techniek heeft het model veel overeenkomsten met de reguliere X-Bow. Achterin huist namelijk ook een geblazen 2.0 TFSI vierpitter van Audi met ongeveer 320 pk. Het blok wordt gekoppeld aan een sequentiële zestraps versnellingsbak van Holinger.

April

In februari moeten de eerste tests plaatsvinden, gevolgd in maart door een reeks prestatietests. Klanten kunnen vervolgens vanaf april de eerste exemplaren bestellen. De racer gaat in Europa, de Verenigde Staten en Azië in de verkoop. De productie, logistiek, verkoop en levering van de racewagen loopt straks via het Reiter Engineering. Met de X-Bow GTR is deelname aan diverse GT4-kampioenschappen mogelijk, waaronder de Pirelli World Challenge GT-S.