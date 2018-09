Waarom de Mazda MX-5 geen dashboardkastje heeft

“De reden zit hem puur in het feit dat de voorruitstijl bij deze generatie zeven centimeter naar achteren is geplaatst”, zegt een techneut tegen Autovisie. “Een dashboardkastje is daarom weggelaten. Hadden we die wel geplaatst, dan had de passagier nauwelijks beenruimte gehad.”

Doordat de voorruitstijl dichter naar de passagiers is geplaatst, is het dashboard ook korter dan voorheen. Opbergruimte in de middenconsole en tussen de twee rugleuningen is als vanouds aanwezig.

