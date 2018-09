Abbey Hoes schittert

Maandagochtend wacht Abbey een dertig minuten durende Q&A-sessie tijdens de perspresentatie in de Berlinale Lounge in de Duitse hoofdstad. "Ik vind het ongelooflijk spannend. Ik maak heel veel mee. Ik krijg zelfs les in hoe je je op een rode loper moet gedragen", vertelt ze in het AD.

Abbey Hoes won vorig jaar het Gouden Kalf voor haar hoofdrol in de ontroerende coming of age-film Nena. Zelf kijkt ze daar nuchter op terug. ''Het was een momentopname, meer niet. Het zou wel achterlijk zijn om nu te denken dat ik een superster ben. Ik sta nog maar aan het begin. Ik zie wel wat er op mijn pad komt."

Ondanks haar leeftijd heeft Hoes al meegespeeld in meer dan twintig film- en tv-producties. Zij was onder meer te zien in Koning van Katoren, de Carry Slee-film Razend en de series SpangaS en Feuten. Dit jaar is Hoes in de bioscoop te zien in twee boekverfilmingen: De Ontsnapping en Ventoux.

Sylvia Hoeks, Monic Hendrickx, Halina Reijn, Fedja van Huêt, Daan Schuurmans en Victor Löw werden eerder in Berlijn gepresenteerd als Shooting Star.