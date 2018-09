Sam Smith wint Grammy beste popalbum

De Britse zanger won eerder al beste nieuwkomer en mocht nu zijn tweede beeldje op gaan halen, dit keer voor zijn album In the lonely hour. Hij versloeg Coldplay - Ghost Stories, Miley Cyrus - Bangerz, Ariana Grande - My Everything, Katy Perry - Prism en Ed Sheeran - X.

Tijdens zijn dankwoord zei de zanger: "Ik wil alleen zeggen dat ik voor deze plaat alles deed om gehoord te worden, ik probeerde gewicht te verliezen enzo. Ik maakte vreselijke muziek. Pas toen ik mezelf werd gingen mensen luisteren. Dank jullie wel!"

Pharrell Williams won verder zijn tweede Grammy van de avond. De zanger van de aanstekelijke wereldhit Happy won behalve de prijs voor beste clip ook het beeldje voor beste pop-solo-optreden.