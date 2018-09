Europese Subaru Levorg op autoshow Genève

In Japan is de Subaru al leverbaar. Daar is het 4,7 meter lange model te bestellen met een 170 pk sterke 1,6 liter turbomotor of een geblazen tweeliter met 296 pk. Vierwielaandrijving is uiteraard standaard op de Levorg, want het is een Subaru.

Samentrekking

De ietwat eigenaardige naam van de auto is volgens Subaru overigens een samentrekking van de woorden LEgacy, reVOlution en touRinG. Juist ja...