Amerikaanse geluidseisen aan EV's uitgesteld

De NHTSA heeft conceptregels opgesteld met eisen waaraan het geluid van elektrische auto’s moet voldoen, maar heeft het besluit over de definitieve regels uitgesteld naar eind dit jaar. Daarmee is de uitvoering van de Pedestrian Safety Enhancement Act uitgesteld naar 2018.

Rechtszaak

De Amerikaanse National Federation of the Blind is hier niet blij mee. De organisatie is het gezicht van de lobby voor geluidseisen aan elektrische auto’s. Een groep eigenaren van EV’s en hybrides heeft juist een rechtszaak aangespannen tegen de voorgestelde regels. Ze willen niet dat hun auto’s meer geluid gaan maken, omdat voor hen de aantrekkingskracht nou juist ligt bij het feit dat ze zo stil zijn.

Voetgangers

De roep om ‘luide’ elektrische auto’s in de VS is onder meer ontstaan door onderzoeken die claimen dat het, in vergelijking met voertuigen op brandstof, 20 tot 100 procent waarschijnlijker is dat een EV of een hybride tegen een voetganger botst. Critici roepen dan weer dat er nog maar heel weinig elektrische auto’s rondrijden, dus vinden ze dat het probleem groter wordt gemaakt dan het is.