Filmrecensie: Into the woods

James Lapine bedacht het verhaal en Stephen Sondheim schreef de liedteksten van de gelijknamige Broadway-musical die daar in 1987 in première ging. Rob Marshall (Chicago) regisseerde recent de filmbewerking, een vrolijke sprookjespotpourri met tal van bekende verhaallijnen en personages. Roodkapje, Assepoester, Sjaak van de bonestaak, Rapunzel: stuk voor stuk gaan zij los in het bos.

Into the woods is tegelijkertijd een feest van herkenning en van vervreemding. Want zo ging dat verhaal toch niet? Tot op ongeveer twee-derde van de film alle verhalen alsnog tot een goed einde lijken te komen. Bijna neemt de verteller al de woorden ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ in zijn mond, maar dan schudt de sprookjeswereld op z’n grondvesten.

Een boze reuzin maakte een einde aan alle zoetsappigheid. Prompt gaat de prins (Chris Pine) vreemd met de bakkersvrouw (Emily Blunt) en blijken goed en kwaad helemaal niet zo makkelijk van elkaar te scheiden als de meeste sprookjes doen geloven. Die theatrale omkering is minder toegankelijk dan het eerste deel, maar wel zo interessant.

Meryl Streep sleepte een 19e Oscarnominatie in de wacht met haar rol als heks. Emily Blunt en Anna Kendrick doen echter weinig voor hun veel gelauwerde collega onder. Johnny Depp zet op zijn beurt een wolf met pedofiele trekjes neer, een indruk die nog wordt versterkt door de Nederlandse ondertitels. De originele musical is in Nederland nooit een hit geweest en ook de verfilming ervan zal dat hier niet worden. Maar voor liefhebbers van het genre is Into the woods beslist een aanrader.