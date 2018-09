Nu in de winkel: Autovisie magazine editie 03

Een greep uit de verhalen

- Nieuws: Twee absolute hoogtepunten in Detroit: de onthulling van de nieuwe Ford GT en van de nieuwe Honda NSX. In nummer drie alle details, plus nog veel meer nieuws dat in de ogen van automerken eigenlijk nog niet naar buiten had gemogen.

-Test: De Nissan X-Trail neemt het op tegen de Subaru Forester. Twee cross-overs maar met een verschillende insteek. Welke is de beste?

- De Rit: 25 jaar Tom Coronel. De man die met één bil in de Formule 1 zat, meermaals Dakar reed en in vrijwel alle bedenkbare raceseries actief is geweest. Een persoonlijk verhaal.

- Reportage: Veertig jaar geleden kwam er een einde aan een fantastisch Hollands avontuur. De familie Van Doorne verkocht zijn meerderheidsaandeel in de Daf personenwagendivisie, waarna de fabriek verder ging onder de vlag van Volvo.

- Reportage: Een bezoek aan Normandië zou een educatieve verplichting moeten zijn. Met een Jeep Cherokee op zoek naar bijzondere plekken.

- Koopwijzer: Op pad met een betrouwbare huisvriend voor gezin met hond: een Volvo V70.