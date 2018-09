Soldaat van Oranje verbreekt record

Dat heeft een woordvoerder van de productie woensdag bekendgemaakt.

Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. In 1977 maakte regisseur Paul Verhoeven een verfilming van het boek van Roelfzema, met in de hoofdrollen Rutger Hauer en Jeroen Krabbé. Het oorlogsepos wordt door veel mensen beschouwd als de beste Nederlandse film ooit gemaakt en betekende een springplank naar het buitenland voor vrijwel alle betrokkenen.

De film staat met zijn ruim anderhalf miljoen bezoekers nog steeds op de elfde plaats van best bezochte Nederlandse producties ooit. Ook het succes van de musical is eclatant: het stuk is inmiddels ruim vier jaar doorlopend uitverkocht. Veel bijzondere gasten hebben de afgelopen jaren Soldaat van Oranje gezien. Niet alleen bekeek de weduwe van Hazelhoff Roelfzema de voorstelling een paar keer, maar ook was koning Willem-Alexander meerdere malen te gast.

Soldaat van Oranje: De Musical is voorlopig nog tot juni 2015 te zien.