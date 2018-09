Dwars door het Autovisie-archief: Greatest hits

Snel, bruut, luid en sexy: onze testredacteuren beleefden elf jaar geleden twee mooie dagen. “Het begint goed. Als je de zescilinder van de CSL start, komt die wat tegensputterend tot leven, maar zodra je hem met lichte stootjes gas wakker port, komt er een fantastisch en heftig pak geluid uit, dat je in geen enkele straatauto tegenkomt.”

Voor de 360 pk sterke M3 CSL vroeg BMW destijds 121.000 euro, wat 40 mille meer was ten opzichte van de normale M3. Porsche flikte hetzelfde kunstje met de 911 GT3. Bij de Porsche-dealer tikte je elf jaar geleden 145.450 euro af voor de 381 pk sterke GT3, tegenover 105.150 euro voor de basis-911.

Motor

Onze redacteur: “De ten opzichte van de standaard M3 nog verder opgevoerde zescilinder hangt super aan het gas, vooral als je de stand sport hebt geactiveerd. Hij is dan zo gretig, te allen tijde aanvalsklaar, dat je het gevoel hebt permanent met een geladen pistool op zak te lopen.”

De BMW M3 CSL sprintte in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/h, wat 0,3 seconden sneller is dan de normale M3. De Porsche 911 GT3 deed 4,5 seconden over dezelfde sprint. “De boxer van de welbekende GT3 is een eersteklas sportwagenmotor, maar vergeleken bij de machine van de CSL lijkt het meer een relaxte krachtpatser. Jawel, hij huilt prachtig als je helemaal tot aan het rood doortrekt, maar het komt betreft spektakel niet in de buurt van de BMW.”

Welke?

Met twee van dit soort brute auto’s, werd de keuze om wie er met de winst vandoor ging niet makkelijk. “Beide auto’s zijn zonder meer topprestaties, die in de toekomst onder de Greatest Hits van beide merken gerangschikt zullen worden. Allebei benaderen ze een rasechte circuitauto heel erg dicht, de een met een toerwagen als uitgangspunt, de ander met een sportauto. Dat de Porsche een iets betere auto is, volgt daar vanzelf uit.” Toch gaat de winst maar nipt naar de Porsche. “Als het om de kicks gaat, is er geen houden aan. Dan is de extraverte BMW met zijn vechtlustige zescilinder en ultrasnelle transmissie abosluut de meerdere van de veel rustiger GT3.”

