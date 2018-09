McLaren P1 geïnspireerd op Gulf-livery McLaren F1 GTR

Bijzonder

Het resultaat is bijzonder. Niet alleen aan de buitenkant is het welbekende Gulf-oranje en –blauw te vinden, ook in het interieur zijn de kleuren op subtiele manier aangebracht. Kijk bijvoorbeeld naar de karakterknoppen op de carbon middenconsole en de toetsen op het stuurwiel.

P1-productie

Alle 375 exemplaren van de McLaren P1 zijn al maanden terug vergeven. McLaren is echter nog bezig met het produceren van klantenauto’s. De Britse sportwagenbouwer verwacht rond juni 2015 de P1-productie af te ronden. In Nederland moest de sportwagen iets meer dan 1 miljoen euro kosten. Behoorlijk wat geld, al zal dat voor Miles Nadal meevallen want alleen al in 2013 verdiende hij volgens de Amerikaanse website Forbes dik 20,6 miljoen dollar.