Hardtop wordt optie voor PGO Cévennes

Zwijgen

PGO zwijgt zoals gebruikelijk over de nieuwe creatie en geeft alleen de naam vrij van het model: Cévennes C. De hardtop beschikt over een groot glazen oppervlak, zodat de ruimtebeleving van een cabriolet blijft. De hardtop is afneembaar. Zo kan er in de zomer nog steeds volledig met het dak open gereden worden. Het model heeft nog altijd de 184 pk en 240 Nm sterke geblazen viercilinder turbomotor van BMW/Mini aan boord. Het Porsche 356-achtige model kan daarmee in iets meer dan 6 seconden naar de 100 km/h accelereren. De topsnelheid bedraagt 225 km/h.

1985

De Franse autobouwer PGO werd in 1985 opgericht door Prévôt Gilles en Olivier. In het begin bouwde het merk eerst replica's, maar al snel werd een eigen design ontworpen en startte PGO met het bouwen van eigen auto's. In 2000 werd op de Autosalon van Parijs een eerste model getoond. Momenteel levert PGO drie modellen; de Speedster II, Cevennes en Hemera die allemaal in Lyon het levenslicht zien.