Filmrecensie: Coming home

‘De Grote Culturele Revolutie van het Proletariaat’ - afgekondigd in 1966 - moest China officieel geluk en voorspoed brengen door het land tot socialisme te dwingen. In werkelijkheid was het een poging van partijleider Mao Zedong om zijn absolute machtspositie te behouden en te verstevigen. Miljoenen werden afgevoerd om in werkkampen ‘heropgevoed ‘ te worden. Een enorme tragedie, die regisseur Zhang Yimou op kleine schaal weet te vangen in zijn intieme drama Coming home.

De gelauwerde Chinese filmmaker heeft tijdens zijn carrière bewezen dat hij zowel met indringende kleine films (Raise the red lantern, Ju Dou) als epische gevechtspektakels (House of flying daggers, Curse of the golden flower) uit de voeten kan. Dit keer beperkt hij zich als vanouds tot een handjevol spelers en locaties, waarbij emoties de boventoon voeren.

Gedreven door liefde probeert Lu Yanchi opnieuw zijn plaats te verwerven in het leven van zijn vrouw, terwijl zij vruchteloos blijft wachten op ‘zijn’ terugkeer. Hij wordt daarbij geholpen door zijn dochter (debutante Zhang Huiwen), die zelf worstelt met een enorm schuldgevoel ten opzichte van haar ouders. Want is een deel van hun ellende niet aan haar te wijten?

Zhang Yimou is geen man van luidkeels verkondigde politieke statements. Zijn aanpak is subtieler en emotioneler. Hij toont hoe doodgewone mensen geslachtofferd worden door een systeem, maar ook hoe zij hun leven vervolgens plooien rond de mogelijkheden die zij nog hebben. Als ‘t niet kan zoals het moet, dan moet ‘t maar zoals het kan. Die veerkracht ontroert in deze tedere en schaamteloos sentimentele film, die toch nergens melodramatisch wordt.