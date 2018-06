Renault Mégane RS 275 Trophy-R in Nederland, maar let op!

De Renault Mégane RS 275 Trophy-R schittert in het Renault Sport Experience Center van VKV te Gorinchem. Het is één van de 250 exemplaren die de Franse autobouwer bouwt na het behalen van het ronderecord voor voorwielaangedreven auto's op de Nordschleife. De extra aanduiding 275 is geen verwijzing naar de rondetijd van 7:54,36, maar het hogere vermogen dat de 2,0 liter viercilinder produceert. Met de extra naamgeving Trophy-R doelt het merk op de triomf op de Nordschleife. De R kan gelezen worden als 'radicaal'.

Polycarbonaat

Renault heeft zich er niet makkelijk van af gemaakt door de Renault Sport-creatie alleen een extra lange typenaam te geven, de techneuten voorzien de rappe hatchback van een titanium uitlaat van Akrapovich, een aangepast onderstel met een Öhlins veersysteem en speciaal ontwikkelde Michelin-banden en Recaro 'Pole Position'-racestoelen van polycarbonaat. Om het bijzondere karakter van de exclusieve Mégane te benadrukken voorziet Renault Sport de 101 kg lichter gemaakte auto van rode 19 inch grote Speedline-wielen, een witte kleur en een zwart dak.

Prijs

De richtprijs van de auto bedraagt -toevallig tot op de euro nauwkeurig- € 54.995,-. De gewone RS kost € 36.490,-. Al twee klanten hebben zich voor de vier 'Nederlandse' modellen gemeld. De dealer is al aan het kijken of er meer exemplaren beschikbaar zijn.