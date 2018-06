Boyhood en Birdman favoriet bij SAG-awards

Birdman, een film over een voormalige Hollywood-ster die zijn rentree wil maken op het toneel, heeft vier nominaties binnengesleept waaronder Michael Keaton (beste mannelijke hoofdrol), Edward Norton (mannelijke bijrol) en Emma Stone (vrouwelijke bijrol). Bovendien is de film genomineerd voor 'beste ensemble', wat bij de SAG-awards gelijk staat aan beste film.

Ook Boyhood is genomineerd in die categorie, naast erkenning voor bijrolspelers Ethan Hawke en Patricia Arquette. De film, die over een periode van twaalf jaar werd gedraaid, laat zien hoe een tienerjongen opgroeit. Andere genomineerden voor beste film zijn The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game (over het wiskundige genie Alan Turing) en The Theory Of Everything (over wetenschapper Stephan Hawking). Favoriet in de categorie beste bijrolacteur is JK Simmons, voor zijn rol als sadisische muziekdocent in het muzikale drama Whiplash.

De SAG-awards worden niet alleen aan films, maar ook aan televisieseries uitgereikt. Onder meer Game of Thrones, House Of Cards, Modern Family en Orange Is The New Black sleepten woensdag meerdere nominaties binnen. Opvallend zijn de nominaties voor acteur Benedict Cumberbatch. Hij kreeg deze in meerdere categorieën bij zowel films als series.

De uitreiking vindt plaats op 25 januari. De SAG-awards worden gezien als een van de graadmeters voor de Oscars.