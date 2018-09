Musical Grease komt terug

Het is de tweede maal dat Verlinde Grease opvoert. De vorige keer was in 2006. “Het is alweer bijna tien jaar geleden”, erkent de producent. “Maar dit is, net als The Sound Of Music, een klassieker die eens in de zoveel jaar te zien moet zijn. Het stuk is nog steeds onverminderd populair, en de muziek blijft tijdloos.”

Acteurs kan hij nog niet noemen. “We willen een podium bieden aan een nieuwe generatie Nederland talent”, legt hij uit. “Zo hebben we het de vorige keer ook gedaan. Onbekende namen van toen als Jim Bakkum of William Spaaij zijn nu gevestigde sterren in de Nederlandse theaterwereld.”

Grease is de tweede musical voor komend seizoen die Verlinde aankondigt. Hij gaat ook de theaters in met de voorstelling 9 To 5, met muziek van Dolly Parton. Afgelopen weekend ging zijn nieuwe versie van The Sound Of Music in première, die overal lyrische recensies kreeg.