Harrison Ford in Blade Runner 2

Ridley Scott gaat de Blade Runner sequal niet regisseren, zo meldt Variety. De filmmaker wil het vervolg graag produceren, maar slaat de regie dit keer over.

Volgens Scott gaan de opnames begin volgend jaar al van start en zal de film uit drie delen bestaan. "We hebben het uitgebreid gehad over de lengte van de film en de verhaallijn en kwamen tot de conclusie dat een verhaal bestaande uit drie delen het beste zou passen. Hij sluit ook mooi aan bij de eerste film", aldus Scott.

De 72-jarige Harrison Ford speelde in 1983 de hoofdrol en zal ook dit keer een flink aandeel hebben. "Hij is een heel belangrijk onderdeel van deze film. Het gaat eigenlijk om de zoektocht naar hem: hij is vooral te zien in het derde gedeelte van de film."

Welke andere acteurs in Blade Runner 2 zullen spelen is nog een raadsel. Ook wanneer de film in de bioscopen moet draaien is nog niet bekend.