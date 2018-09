Extremere Mercedes A45 AMG in aantocht

De machine zal echter geen Black Series worden genoemd, aldus Moers, want die aanduiding is gereserveerd voor tweedeursmodellen als de SL en de C-Klasse Coupé. Hij zei al eerder dat er nog meer kracht in de 360 pk sterke 2,0 liter viercilinder van de A45 AMG zit en dat de VW Golf R400 (met 400 pk) niet aan zijn aandacht is ontsnapt.

Tijdgebrek

Verwacht alleen niet dat de hardcore A45 AMG snel op de markt komt, want dat zal pas over drie of vier jaar zijn, als de Mercedes-Benz A-Klasse het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt. Het probleem is volgens Moers namelijk het gebrek aan mankracht bij AMG. “Om een extremere A45 AMG te bouwen, moeten we capaciteit vrijmaken op onze ontwikkelingsafdeling. En dat wordt lastig, aangezien de AMG GT en GT S, C63 AMG en diverse facelifts en vervangende modellen al onze tijd opslokken.”