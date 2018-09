Jay Z wil Cara Delevingne

Cara maakt er geen geheim van dat ze niet van plan is al te lang door te gaan met haar modellenwerk en eigenlijk meer interesse heeft in een acteer- en zangcarrière.

Jay Z heeft zijn oog, of liever oor, laten vallen op Cara, en wil haar een platencontract geven bij zijn maatschappij Roc Nation. Hij denkt dat de Britse schoonheid een muzikaal goudmijntje zal blijken en heeft zijn goede maat Pharrell Williams ingeschakeld om van Cara een heuse popster te maken.

"Jay wil haar dolgraag hebben", vertelt een bron aan de Britse krant Mirror. "Hij en Pharrell zijn al aan het brainstormen over welke richting ze met haar op willen. De twee mannen hebben al vaker met succes samengewerkt dus het is duidelijk dat zij de aangewezen personen zijn om Cara's muziekcarrière te lanceren. Jay denkt dat zij bij uitstek geschikt is om een veelzijdige megaster te worden. Ze is net zo meedogenloos en cool als bijvoorbeeld Rihanna en Beyoncé, én ze is een internationaal supermodel."

Cara liet al eerder van zich horen tijdens dit duet met zanger Will Heard.