De Levita maakt theaterversie The Hunger Games

De theaterbewerking gaat in de zomer van 2016 in première in een innovatief gebouw dat hiervoor speciaal wordt gebouwd, naast het Wembley Stadion.

In Nederland liet De Levita eerder theaters bouwen voor de voorstellingen Soldaat van Oranje en Anne, over het leven van Anne Frank.

De films van The Hunger Games, gebaseerd op de boeken van Suzanne Collins, zijn een kassucces. Op 19 november verschijnt het derde deel in de bioscopen. Robin de Levita: ''Theater is een geweldig medium om de vele betekenisvolle lagen uit de boeken van Suzanne Collins tot leven te brengen.''

Details over de productie en de bouw van het theater in Londen zijn nog niet bekendgemaakt. Tim Phelan, marketingdirecteur van Lionsgate, het bedrijf achter de filmtrilogie, laat in een persbericht weten: ''Robin de Levita en zijn productieteam zijn de perfecte partners om The Hunger Games live op het toneel te brengen. Hun creatieve ideeën, gecombineerd met state-of-the-art technologie, zullen fans over de hele wereld een unieke en meeslepende ervaring bezorgen.''