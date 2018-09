Filmrecensie| Nightcrawler

‘Nightcrawlers’ is de geuzennaam voor freelance camerajournalisten die bij nacht en ontij de straten van LA afstruinen, op zoek naar kommer, kwel en primeurs. Ook Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) is zo’n nachtbraker die dikwijls de grenzen van de journalistieke ethiek opzoekt en deze nog vaker overschrijdt.

Nightcrawler is een inktzwarte mediasatire en zinderende thriller ineen. Onder het motto ‘If it bleeds, it leads’ toont debuterend regisseur Dan Gilroy hoe sensatiebeluste tv-redacties met bloederige beelden en slimme montage nieuwsitems vaak groter en smeuïger maken dan ze in werkelijkheid zijn. Maar bovenal is Nightcrawler een meeslepende nagelbijter, met de uitgemergelde en hologige Jake Gyllenhaal als niets en niemand ontziende bloedhond.

De razende reporter saboteert busjes van collega’s, sleept met slachtoffers van verkeersongelukken en houdt bewijs van drugsmoorden achter. Moreel verantwoord? Zeker niet. Maar loeispannend? Dat zeker!