Onder de hamer: Winnende Lancia

Group B

De jaren 1983 tot een met 1986 zijn een bijzondere periode in de rallysport. Het was een tijd waarin er schijnbaar geen restricties van toepassing waren de constructie van rallywagens. In die tijd werden er auto’s ontwikkeld met zeer sterke motoren, voorzien van turbo’s en compressoren, en lichte carrosserieën van kevlar. Beroemde auto’s zagen het licht, zoals de Audi Quattro, Peugeot 205 T16 en Ford RS200.

Monster

In navolging van anderen besloot ook Lancia een vierwielaangedreven ‘monster’ met 550 pk te ontwikkelen. Hoewel de auto leek op een gewone Lancia Delta, was dat slechts uiterlijke schijn. Het chassis was voorzien van een middenmotor, met een turbo en compressor, waardoor er ook bij lagere toeren een groot vermogen beschikbaar was. Eind 1985 verscheen de auto in Groot-Brittannië in het WK. In het jaar daarop ging Lancia met de Delta S4 aan kop in het rijders- en constructeurskampioenschap. Maar omdat de resultaten van een wedstrijd achteraf werden geschrapt, won uiteindelijk Peugeot het WK. Door een ernstig ongeluk op Corsica werden de regels ten aanzien van de auto’s door de FIA aangescherpt. Op basis van de Delta ontwikkelde Lancia de Delta HF Integrale, een auto die de rally’s van 1987 tot en met 1992 domineerde.

Argentinië

Met deze Lancia Delta S4 wonnen Biason en Siviero de Rally van Argentinië. Na de race werd de auto gestald, waardoor deze zich nog in originele staat bevindt. Het veilinghuis Artcurial verwacht dat de Lancia Delta S4 aanstaande zondag voor 650.000 tot 750.000 euro zal worden geveild. Dat bedrag ligt hoger dan andere rallywagens van Lancia in voorbije jaren op veilingen hebben opgebracht. Het verschil maakt de geschiedenis van deze auto en de originele conditie.