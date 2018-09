Filmrecensie| A wolf at the door

De ongeruste moeder doet aangifte, maar intussen tikt de tijd weg.

Het Braziliaanse A wolf at the door maakt al snel duidelijk dat er meer aan de hand is. Wanneer echtgenoot Bernardo wordt ondervraagd, blijkt dat hij een affaire heeft. Zijn minnares is intussen ook vastgezet. De drie doen ieder hun eigen verhaal, versies van de werkelijkheid die de kijker vervolgens met lange flashbacks gepresenteerd krijgt.

Die structuur voelt meer dan eens kunstmatig aan, maar de uiteindelijke boodschap dat onschuldige kinderen het slachtoffer zijn van roekeloze volwassenen, komt wel keihard binnen.

Naast de confronterende ontknoping is dat vooral te danken aan de drie ijzersterke hoofdrolspelers.