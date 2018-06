Citroën toont Aircross Lunar Concept

Het valt meteen op dat het conceptmodel hoog op zijn wielen staat en voorzien is van dikke off-road banden. Aan de voorzijde is er een dikke stootbumper verwerkt in de grille en boven de achterwielen zijn een soort sideblades te vinden.

Opvallend detail

Er is extra veel bagageruimte door niet één, maar twee dakkoffers op de Citroën. Een opvallend detail zijn de airbumps in de onderkant van de deuren. Deze met lucht gevulde vakjes kennen we al van de C4 Cactus en hebben nu dus ook hun weg gevonden naar deze concept car.