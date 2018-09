Loonsverhoging voor Britney Spears

Wegens groot succes verlengde Casino-uitbater Ceasars Palace het contract met Britney Spears afgelopen mei. Nu het succes maar aan blijft houden voor de zangeres heeft ze een loonsverhoging gekregen.

Ze zou 475.000 dollar (376.000 euro) per show krijgen. Dat is net iets minder dan de topper in Las Vegas, Celine Dion, die 476.000 dollar (377.000 euro) per show zou binnenslepen.

Ook zijn er extra shows toegevoegd aan de agenda van Britney. Ze zal nog zeker 140 keer in Las Vegas optreden tot aan het einde van haar huidige contract, dat in 2016 afloopt.