Taylor Swift niet gediend van kritiek songteksten

"Niemand zegt dat over Ed Sheeran of Bruno Mars", zei de zangeres maandag in het Australische radioprogramma Jules, Merrick and Sophie.

De Shake It Off-zangeres wees erop dat haar mannelijke collega's ook liedjes schrijven over hun exen, vriendinnen en hun liefdesleven. "Maar niemand die daar een punt van maakt."

Taylor is van plan om over haar leven, inclusief haar liefdesleven, te blijven zingen. "Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn artistieke integriteit blijf houden." Overigens bevestigt Taylor niet over wie ze allemaal heeft gezongen. "Ik noem nooit namen, dus wie beweert dat een lied over een specifiek persoon gaat, is puur aan het speculeren."