Foo Fighters concert te volgen op Facebook

Het concert dat Foo Fighters vrijdag geeft in Chicago wordt door HBO live gestreamd op Facebook. De zender doet dat ter ere van de eerste aflevering van Dave Grohls nieuwe documentairereeks, die eerder op de avond wordt uitgezonden. Dat meldt The Hollywood Reporter.

In het achtdelige Foo Fighters: Sonic Highways bezoekt de frontman van de rockband plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. De eerste aflevering gaat over The Cubby Bear in Chicago, waar Grohl zijn eerste rockoptreden zag.

Na de uitzending klimmen de Foo Fighters zelf op het podium van de club.

De band brengt dan onder meer voor het eerst zijn single Something from Nothing ten gehore. Het nummer is afkomstig van het nieuwe album van Foo Fighters, het volgende maand te verschijnen Sonic Highways. Het concert is vrijdag overigens alleen in de Verenigde Staten te volgen op Facebook.

De zender stelt de show later wel beschikbaar via andere kanalen.