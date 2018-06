184.000 SUV's Dodge en Jeep teruggeroepen

Het probleem zou zich kunnen voordoen in Dodge Durango's en Jeep Grand Cherokee's uit 2014. De fabrikant zegt nog geen meldingen te hebben gehad van ongelukken of verwondingen als gevolg van het probleem. Het grootste deel van de teruggeroepen auto's is verkocht in Noord-Amerika. Het gaat om 45.615 auto's in andere delen van de wereld. De Nederlandse importeur kon desgevraagd nog niet zeggen of hier ook Nederlandse auto's bij zitten.

Ford

Vorig maand riep Ford in Noord-Amerika al meer dan 850.000 auto's terug vanwege hetzelfde probleem.