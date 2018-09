German Special Customs knutselt aan BMW i8

Op het eerste gezicht springt de gewijzigde voorkant in het oog. In de voorbumper vinden we grote luchtinlaten en eronder een dikke voorspoiler. De geïntegreerde LED-dagrijverlichting maken het gezicht van de iTRON af. Ook de nieuw ontworpen motorkap draagt bij aan een nieuw gezicht. Hij heeft daarnaast nog bredere dorpels gekregen en ook uitlaatpijpen, die bij de i8 normaal niet standaard zichtbaar zijn.

Onderhuids verandert er niks bij de i8 iTRON. De auto heeft gewoon nog steeds de 362 pk sterke motor en een acceleratie van 0 naar 100 in 4,4 seconden. Prijzen en andere details zijn nog niet bekend.