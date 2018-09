Filmrecensie| Hector and the search for happiness

De gekoesterde jeugdfoto van zichzelf, een vriend (Barry Atsma) en een oude vlam (Toni Collette) dient Hector (Simon Pegg) daarbij als gids. Zijn huidige vriendin (Rosamund Pyke) blijft intussen vertwijfeld achter.

Hectors reis voert hem van China naar Tibet, vervolgens strijkt hij neer in Afrika om uiteindelijk door te vliegen naar Los Angeles. Onderweg struikelt hij daarbij over allerlei uitgekauwde levenswijsheden die hij oppoetst alsof het juweeltjes zijn.

Regisseur Peter Chelsom (Serendipity) worstelt in zijn film niet alleen met een overmaat aan clichés, maar heeft duidelijk ook moeite om de juiste toon te vinden. Schijnbaar stuurloos zwalkt Hector and the search for happiness richting het suikerzoete einde. En daar wordt werkelijk niemand gelukkig van.