Adele blijft grootverdiener

Dat meldt The Sun. Adele heeft met haar twee bedrijven, Melted Stone en Melted Stone Publishing, in een kleine twee jaar tijd 70 miljoen euro verdiend.

Het grote financiële succes van de Britse zangeres is te danken aan haar tweede album, '21' - dat een van de best verkochte albums ooit is - en natuurlijk haar singles 'Rolling In The Deep' en 'Someone Like You'. Ook in de Verenigde Staten is Adele ongekend populair; het meeste geld zou zijn verdiend dankzij albumverkopen aan de andere kant van de oceaan.

Adele komt binnenkort met een nieuw album. De Britse popmuzikant Phil Collins werkt eraan mee.