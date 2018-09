Dwayne Johnson: 'Er komt een Baywatchfilm'

'This is my beach bitch!', schrijft de spierbundel. Gevolgd door: "De geruchten zijn waar, we maken Baywatch the movie."

Volgens Hollywood Reporter heeft filmmaatschappij Paramount Justin Malen aangetrokken om het script te schrijven. Sean Anders en John Morris, die betrokken waren bij We're the Millers, zijn gepolst als regisseurs.

Vorige maand was het precies een kwart eeuw geleden dat de populaire tv-serie Baywatch op de buis kwam. Sterren als David Hasselhoff en Pamela Anderson konden daarna nooit meer normaal over straat. De jaren-90-hit liep elf seizoenen lang.

Het is niet bekend of de acteurs uit de serie ook zullen meewerken aan de film.